Фидан сообщил о предложении России и Украине по вывозу зерна из Чёрного моря

Турция передала России и Украине предложение об обеспечении вывоза зерна из Чёрного моря. Об этом глава турецкого МИД Хакан Фидан рассказал 19 сентября в интервью телеканалу NTV.

Министр сообщил, что Анкара продолжает работу над инициативой. При этом он отметил, что обе стороны уже направляли ответы турецким властям. Их содержание Фидан не уточнил.

«Зерно из бассейна Чёрного моря должно попасть на мировые рынки. В этом зерне нуждаются во многих местах, включая африканские страны и Египет», — подчеркнул министр.

По оценке Фидана, обстановка в Чёрном море имеет особое значение для Турции и других государств. Он выделил роль региона в поставках продовольствия и энергоносителей на мировой рынок.

Ранее сообщалось, что Анкара направила Москве и Киеву проект меморандума о прекращении атак на суда в Чёрном море. Об этом рассказал источник в турецких дипломатических кругах. Содержание документа и предполагаемые обязательства сторон не раскрывали. До этого Фидан призывал Россию и Украину согласовать механизм моратория на удары в регионе.