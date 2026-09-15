Сальдо: Украина лишилась выхода в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман

По словам Сальдо, проход судов по лиману заблокирован российскими военными. Через Днепро-Бугский лиман связаны с Чёрным морем порты Херсона на Днепре и Николаева на Южном Буге. По словам главы региона, сейчас суда пройти этим путём фактически не могут. Губернатор добавил, что ситуация затронула не только лиман: движение судов в Чёрноморском бассейне, в том числе по Днепру, в настоящее время прекращено.