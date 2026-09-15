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Опубликовано 15 сентября, 03:44

Сальдо: Украина лишилась выхода в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marinodenisenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marinodenisenko

Украинское судоходство оказалось практически отрезано от Чёрного моря со стороны Днепро-Бугского лимана. Об этом рассказал РИА «Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, проход судов по лиману заблокирован российскими военными. Через Днепро-Бугский лиман связаны с Чёрным морем порты Херсона на Днепре и Николаева на Южном Буге. По словам главы региона, сейчас суда пройти этим путём фактически не могут. Губернатор добавил, что ситуация затронула не только лиман: движение судов в Чёрноморском бассейне, в том числе по Днепру, в настоящее время прекращено.

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Ранее российские ударные беспилотники атаковали сухогруз в Одесском порту, который перевозил военные грузы для Вооружённых сил Украины. Днём ВС РФ нанесли удары по украинским портам и судам, используемым украинской армией. Сухогруз стал одной из жертв этих атак. Минобороны РФ заявило, что судно доставляло материалы для украинских военных.

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