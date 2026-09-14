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Опубликовано 14 сентября, 15:22

Одесский порт снова в огне: Дроны подожгли очередное судно с военными грузами для ВСУ

Российские дроны подожгли очередное судно с военными грузами для ВСУ в Одессе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские войска ударными беспилотниками поразили сухогруз в Одесском порту, который доставлял грузы для обеспечения Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Ролссии.

В российском военном ведомстве сообщили, что в течение дня ВС РФ нанесли удары по украинским портам и морским судам, которые использовались в интересах ВСУ. Одной из целей стал сухогруз в порту Одессы. Как заявили в Минобороны РФ, судно доставляло грузы, предназначенные для обеспечения украинских войск.

ВС РФ уничтожили две РЛС украинской ПВО под Одессой и Николаевом
ВС РФ уничтожили две РЛС украинской ПВО под Одессой и Николаевом

Ранее Life.ru сообщал, что российские беспилотники «Герань-4» поразили два сухогруза в порту Одессы. По данным Минобороны РФ, суда использовались в интересах ВСУ, после ударов на них начались пожары.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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