Анкара передала Москве и Киеву план по прекращению ударов по судам в Чёрном море

Турция направила России и Украине проект меморандума, призванного остановить атаки на суда в Чёрном море. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в турецких дипломатических кругах.

«Мы поделились с Россией и Украиной текстом меморандума, проектом текста, чтобы найти решение проблемы этих ударов, происходящих в Чёрном море», — заявил собеседник агентства.

Подробности документа и возможные обязательства Москвы и Киева пока не раскрываются. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщал, что Анкара призывает обе стороны создать механизм моратория на удары в Чёрном море. Турецкие власти неоднократно подчёркивали, что безопасность судоходства в регионе является для страны одним из приоритетов.

В конце августа Анкара вызвала украинского посла после атак на два судна под управлением турецких компаний. Турецкий МИД тогда потребовал обеспечить безопасность людей, имущества, судоходства и окружающей среды в Чёрном море. Накануне Турция также обратилась в Международный уголовный суд в связи с атакой на судно Reyhan Sarı, в результате которой погиб один из моряков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал действия Киева в Чёрном и Азовском морях «чистой воды терроризмом». По его словам, цель властей Украины — запугивание.