Анкара обратилась в МУС из-за атаки на турецкое судно в Чёрном море

Турция начала международную процедуру после атаки беспилотников на грузовое судно Reyhan Sarı в Чёрном море, в результате которой погиб турецкий моряк. Собранные материалы по инциденту направили в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.

Как сообщил портал HaberDenizde со ссылкой на адвоката истцов Нури Корая Куруна, в канцелярию прокурора суда передали все имеющиеся доказательства. По словам юриста, материалы содержат сведения, которые, как утверждает сторона заявителей, указывают на направление атаки с украинской стороны.

«В нашем распоряжении есть конкретные сведения и изображения, свидетельствующие о том, что атака велась с украинской стороны», — заявил Курун.

Теперь обращение должно пройти предварительное рассмотрение в МУС. После оценки документов суд может принять решение о начале официального расследования. Истцами по делу выступают владелец судна, 12 членов экипажа, находившихся на борту во время инцидента, а также семья погибшего 54-летнего моряка Саваша Чакара. Они требуют рассмотреть произошедшее в рамках статей 7 и 8 Римского статута МУС, которые касаются преступлений против человечности и военных преступлений.

Атака произошла 22 июля, когда Reyhan Sarı перевозило уголь из российского порта Тамань в Трабзон. Турецкая сторона заявила, что считает Украину причастной к удару. По словам адвоката, предварительное рассмотрение обращения может занять до полугода, а вся процедура — до двух лет.

Ранее Life.ru писал, что Россия и Турция обсудили ситуацию вокруг Украины и безопасность в Чёрном море на межмидовских консультациях в Москве. Российская сторона представила Анкаре свои подходы к урегулированию конфликта и отдельно указала на риски для судоходства в регионе.