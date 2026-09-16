Турция ждёт с 1987-го: Лавров предупредил, что Евросоюз обманет Армению

Евросоюз не оправдает ожиданий Армении, которая взяла курс на дальнейшее сближение с блоком. Такое мнение глава МИД России Сергей Лавров высказал на Международном фестивале молодёжи.

«Если говорить об устремлениях правительства (армянского премьера) Никола Пашиняна в Евросоюз, то обмануть-то могут и, наверняка, я думаю, обманут власти Евросоюза», — заявил министр.

Лавров отметил, что не представляет вступление Еревана в ЕС раньше государств, которые проходят этот путь уже много лет. В качестве примеров дипломат назвал Турцию и Сербию. Первая подала заявку ещё в 1987 году и получила статус кандидата в 1999-м, переговоры о её вступлении сейчас фактически приостановлены. Сербия является кандидатом с 2012 года, а переговоры ведёт с 2014-го.

При этом Лавров подчеркнул, что Москва не может выступать против выбора армянского народа в пользу европейской интеграции. Однако, по его словам, сначала необходимо понять, действительно ли такой выбор сделан. Глава МИД также заявил, что Россия не хотела бы за счёт преференций Армении внутри ЕАЭС финансировать её подготовку к возможному членству в Евросоюзе.

Ранее Life.ru сообщал, что армянский премьер-министр Никол Пашинян объявил о подготовке Армении к подаче официальной заявки на вступление в ЕС. По его словам, этот процесс потребует большой предварительной работы.