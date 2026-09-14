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Регион
Опубликовано 14 сентября, 07:06

Поставки российского газа в Армению приостановят с 15 по 25 сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Подачу российского газа в Армению временно остановят с 15 по 25 сентября из-за планового ремонта магистрального газопровода. В «Газпром Армения» заверили, что потребители республики не столкнутся с ограничениями.

«В связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье» на территории РФ, в период с 15 по 25 сентября будет временно приостановлена поставка природного газа в Армению по указанному газопроводу», — говорится в сообщении.

При этом в «Газпром Армения» подчеркнули, что временная пауза не скажется на обеспечении потребителей. Необходимые объёмы топлива планируют компенсировать за счёт имеющихся в республике резервов. Дополнительным источником ресурса на этот период станут поставки природного газа из Ирана. В компании заверили, что газоснабжение населения и других потребителей будет продолжаться в штатном режиме.

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Ранее сообщалось, что Ереван планирует снизить зависимость от одного поставщика газа и расширить круг возможных источников топлива. российский газ не стоит считать дешёвым для армянских потребителей. После прохождения топлива от границы до конечных потребителей его итоговая стоимость заметно увеличивается.

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Милена Скрипальщикова
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