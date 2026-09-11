«Газпром»: Стоимость газа в Европе достигла уровня энергокризиса 2022 года

С приближением отопительного сезона возможности для восстановления запасов газа в подземных хранилищах Европы стремительно сокращаются, что делает рынок особенно уязвимым. Об этом предупредили в «Газпроме».

По данным корпорации, стоимость газа на основных европейских хабах с поставкой «на день вперёд» уже превысила $1000 за тысячу кубометров — показатели, характерные для энергетического кризиса декабря 2022 года.

«Начало осени и приближение отопительного сезона означают, что возможности для восстановления запасов газа в ПХГ стремительно сокращаются. В таких условиях рынок Европы особенно уязвим к любому росту спроса, перебоям импорта и к конкуренции с азиатскими потребителями за СПГ», — говорится в Telegram-канале «Газпрома».

В корпорации подчеркнули, что подорожание газа и отставание по заполнению подземных хранилищ создают серьёзные риски для надёжного газоснабжения европейских потребителей в холодный период.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 8 сентября европейские ПХГ заполнены на 67,3%. При этом объём активного газа в хранилищах оказался на 12,8 миллиарда кубометров меньше, чем годом ранее.

Ситуация усугубляется тем, что времени для наращивания запасов остаётся всё меньше — отопительный сезон в Европе традиционно начинается в октябре, а активное закачивание газа обычно прекращается к концу сентября.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл неприятную правду о газовых хранилищах Европы. По мнению спикера, даже если страны ЕС резко ускорят процесс закачки, объёмы сырья останутся недостаточными.