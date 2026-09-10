Брюсселю придётся заплатить: Венгрия готовит «счёт» ЕС за запрет российских энергоносителей

Венгрия намерена потребовать от Евросоюза компенсации за отказ от российских нефти и газа. Будапешт хочет закрепить соответствующие выплаты в новом семилетнем бюджете ЕС, рассчитанном на 2028–2034 годы. Об этом премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил в Братиславе после саммита Вишеградской группы, в которую также входят Польша, Словакия и Чехия.

«Я хочу видеть в семилетнем бюджете ЕС конкретные, подкреплённые цифрами предложения по поддержке компаний в Центральной Европе, по содействию в отказе от российских газа и нефти», — сказал Мадьяр.

Средства, по его словам, должны пойти на переход к другим источникам энергии, переоборудование предприятий и строительство дополнительных хранилищ. Самостоятельно выдержать такую нагрузку бюджеты стран ЕС, как считает венгерский премьер, не смогут.

Мадьяр также указал на дефицит бензина и дизельного топлива и предупредил, что сохранение предельных цен может усугубить нехватку горючего. По утверждению политика, из-за дорогих электроэнергии и газа предприятия Центральной Европы уже сталкиваются с угрозой банкротства.

Конкретный размер возможных компенсаций премьер не назвал. Решение о включении таких расходов в бюджет Евросоюза пока не принято.