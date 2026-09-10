Посольство РФ пожелало Венгрии нефти и газа «с ароматом демократии»
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Посольство России в Будапеште с иронией отреагировало на планы Венгрии развивать энергетическое сотрудничество с Латвией. В дипмиссии предложили Будапешту получать от нового партнёра нефть и газ «с неповторимым ароматом свободы и либеральной демократии».
«Мы можем лишь пожелать обеим странам продуктивного сотрудничества в данной области», — обратилось российское посольство к коллегам в телеграм-канале после переговоров главы МИД Венгрии Аниты Орбан с её латвийской коллегой Байбой Браже. Стороны обсуждали в том числе сотрудничество в энергетике.
Российское посольство при этом дало понять, что Москва не закрывает дверь для продолжения энергетических контактов с Будапештом. В дипмиссии заявили о готовности к консультациям по всем аспектам двустороннего взаимодействия в этой сфере.
Энергетическая политика Венгрии изменилась после смены правительства весной 2026 года. Новые власти заявили о намерении сократить одностороннюю зависимость от России, хотя Москва по-прежнему остаётся для страны одним из поставщиков энергоносителей.
Ранее Life.ru рассказывал, что Анита Орбан заявила о намерении Венгрии выстраивать с Россией прозрачные и взаимовыгодные отношения. До назначения главой МИД она также занималась вопросами энергетической безопасности.
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