«Я не говорю, что мы завтра»: Путин высказался об ударах по оружейным предприятиям Запада

Президент России Владимир Путин высказался об ударах по предприятиям стран, поставляющих вооружения Украине. Эту тему он затронул на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства отметил, что сами поставки оружия между странами не являются чем-то новым. Такое военно-техническое сотрудничество не вызывает у Москвы озабоченности. Другое дело — прямое вовлечение иностранных государств в боевые действия.

«И я не говорю, что мы завтра собираемся наносить удары по предприятиям тех стран, которые поставляют оружие на Украину. Но это угроза, которую мы должны чётко для себя понимать, оценивать и иметь в виду», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что российские Вооружённые силы и военная разведка должны понимать, откуда исходит угроза. Москва внимательно следит за ситуацией.

Ранее на заседании Путин объяснил жёсткие заявления России о защите Калининградской области. Он подчеркнул, что Москва никого не пугает, а отвечает на попытки запугать её. Учения в Балтийском море и попытки задерживать российские суда президент назвал проявлениями эскалации.