«Мы никого не пугаем»: Путин объяснил жёсткие заявления России о Калининграде

Россия не пытается запугивать другие страны заявлениями о защите Калининградской области. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, комментируя ситуацию вокруг российского региона.

Путин связал реакцию Москвы с заявлениями западных и европейских политиков о возможной подготовке к войне с Россией в 2029–2030 годах. По его словам, подобные оценки регулярно звучат именно с западной стороны.

«Мы никого не пугаем. <...> Это ответ на попытку запугать нас. <...> Учения в Балтийском море — одно за другим, потом попытки задержания наших кораблей, судов. Это всё эскалация, о которой я сейчас говорил в выступлении. Это всё эскалация», — сказал российский лидер на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в национальном центре «Россия».

1 октября помощник президента Николай Патрушев заявил, что Москва быстро и адекватно отреагирует, если угрозы в отношении региона со стороны стран НАТО перейдут от заявлений к практическим действиям.

В Кремле также отметили, что Калининградская область остаётся важнейшим западным регионом России и меры по обеспечению его безопасности принимаются в соответствии с российским законодательством.

В тот же день стало известно, что Путин дал необходимые поручения по обеспечению безопасности Калининградской области. По словам Николая Патрушева, профильные российские структуры уже занимаются этим вопросом.