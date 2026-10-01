Российские структуры выполняют поручения президента России Владимира Путина по обеспечению безопасности Калининградской области. Об этом сообщил помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев на встрече с губернатором Алексеем Беспрозванных в Светлогорске.

«Президентом даны все необходимые команды соответствующим структурам, и они этим вопросом очень тщательно занимаются», — сказал Патрушев.

Ранее Путин говорил, что при возникновении угроз безопасность региона будет обеспечена всеми возможностями России. На встрече с командующими флотами в июле президент отдельно обозначил роль Балтийского флота в защите области.

Москва зафиксировала тревожную тенденцию в действиях Североатлантического альянса: страны НАТО в ходе военных учений целенаправленно отрабатывают сценарии, ведущие к изоляции Калининградской области. После этого российские дипломаты донесли до Европы, что РФ готова задействовать весь имеющийся арсенал вооружений, включая ядерное оружие, если страны НАТО попытаются изолировать регион.Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что блок получил от России письменное предупреждение о возможных последствиях действий, направленных против Калиниграда.