Россия готова задействовать весь имеющийся арсенал вооружений, включая ядерное оружие, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной территории страны. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Ирландии, опубликованном 29 сентября.

В диппредставительстве заявили, что Москва обеспокоена информацией о возможной подготовке альянсом воздушной и морской блокады региона. Российские дипломаты назвали подобный сценарий опасным и предупредили о риске прямого вооружённого столкновения.

По оценке посольства, в случае попытки изоляции Калининградской области Россия может использовать весь арсенал средств для защиты своей территории. Дипломаты также допустили нанесение упреждающих ударов по центрам принятия решений в странах НАТО уже на начальной стадии конфликта.

В российском диппредставительстве призвали европейские страны воспринимать ситуацию как «чрезвычайно серьезную» и учитывать возможные последствия дальнейшей эскалации.

Кроме того, посольство раскритиковало распространение на Западе заявлений о российской угрозе. По версии российских дипломатов, такая риторика используется для обоснования роста оборонных расходов, дальнейшей милитаризации Европы и продолжения финансовой, военной и политической поддержки Украины.

Ранее Life.ru писал, что Россия предупредила НАТО о рисках столкновения из-за Калининграда. В дипмиссии заявили, что НАТО ведёт информационную кампанию вокруг якобы существующей «российской опасности». При этом аявления Москвы об отсутствии намерений и причин для начала военных действий против альянса остаются без внимания.