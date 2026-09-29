«Не должны питать иллюзий»: Россия жёстко пресекла призывы к блокаде Калининграда

Посольство России в Великобритании прокомментировало публикации о возможной блокаде Калининградской области и заявило, что подобные действия приведут к ответной реакции Москвы. В российской дипмиссии сообщили, что обратили внимание на материал газеты The i Paper о Калининграде, где рассматривались варианты блокирования региона силами НАТО или непризнания российского суверенитета над ним.

«Те, кто выступает за планы по блокаде Калининграда или нанесению по нему удара, не должны питать иллюзий относительно последствий», — говорится в комментарии посольства.

В диппредставительстве подчеркнули, что Россия не стремится к конфронтации с НАТО и европейскими странами. При этом там заявили, что любые военные действия против российской территории получат ответ с использованием имеющихся средств. В посольстве также отметили, что Москва неоднократно заявляла об отсутствии намерений нападать на страны НАТО и Европу.

Ранее Life.ru писал, что в Кремле отреагировали на призыв Польши усилить военные учения НАТО возле Калининграда. Дмитрий Песков предупредил, что российские власти внимательно следят за действиями альянса и принимают необходимые меры для защиты региона.