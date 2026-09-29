Россия предупредила Североатлантический альянс о росте риска вооружённого столкновения из-за курса в отношении Калининградской области. Позицию Москвы довело до НАТО и МИД Бельгии российское посольство в Брюсселе.

В дипмиссии заявили, что НАТО ведёт информационную кампанию вокруг якобы существующей «российской опасности». При этом, по утверждению российской стороны, заявления Москвы об отсутствии намерений и причин для начала военных действий остаются без внимания.

В посольстве подчеркнули, что Россия располагает необходимыми средствами для отражения возможной агрессии. В случае попыток стран НАТО изолировать Калининградскую область Москва, как говорится в комментарии, готова использовать имеющийся арсенал вооружений для защиты территории.

Принципиальные подходы российской стороны были доведены до Международного секретариата НАТО и Министерства иностранных дел Бельгии.

Ранее Life.ru писал, что в Кремле отреагировали на призыв Польши усилить манёвры НАТО возле Калининграда. Дмитрий Песков заявил, что российские власти внимательно следят за действиями альянса и принимают необходимые меры для защиты региона.