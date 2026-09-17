В МИД заявили об отработке НАТО сценариев блокады Калининграда и портов РФ

Страны НАТО отрабатывают на Балтике сценарии возможной блокады Калининградской области и ограничения работы российских портов на северо-западе, включая Санкт-Петербург. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«Если Чёрное море превратилось в полноценную арену силового противостояния, то на Балтике государства НАТО уже обкатывают конкретные сценарии блокады Калининградской области вкупе с планами военно-политической изоляции российских портов нашего северо-запада, включая Санкт-Петербург», — сказала она на заседании форума ОБСЕ по безопасности.

По словам Ждановой, усиление напряжённости вокруг Калининградской области поддержал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который призвал НАТО активнее проводить учения рядом с российским регионом. Представитель российской делегации предложила польской стороне пояснить, каким образом такие инициативы соответствуют принципам снижения военных рисков и ответственности государств — участников ОБСЕ.

Ранее Life.ru писал, что в Кремле отреагировали на призыв Польши усилить манёвры НАТО возле Калининграда. Дмитрий Песков заявил, что российские власти внимательно следят за действиями альянса и принимают необходимые меры для защиты региона.