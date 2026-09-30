«Горячим головам» напомнили о последствиях: Песков высказался о блокаде Калининграда
Песков: Дипломаты напоминают Европе о ядерной доктрине из-за Калининграда
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Российские дипломаты напоминают европейским политикам о положениях документов в сфере ядерного сдерживания на фоне разговоров о возможной блокаде Калининградской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Совершенно естественно, что наши дипломаты пытаются напомнить «горячим головам» в Европе наши установочные документы на этот счёт», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко говорил, что западные страны не скрывают возможности блокирования Калининградской области в случае эскалации. До этого Life.ru рассказывал о появившемся в немецких СМИ сценарии возможного конфликта НАТО с Россией, в котором Калининград назывался одним из ключевых направлений. Военный эксперт Александр Михайлов отмечал, что реальное нападение альянса на российский регион создаст риск ядерной эскалации. В МИД РФ ранее также говорили о сценариях изоляции Калининграда, которые, по утверждению российских дипломатов, отрабатываются во время военных учений НАТО. А Дмитрий Песков в мае назвал «граничащим с безумием» прозвучавший из Литвы призыв к возможному удару по Калининграду.
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