В МИД РФ заявили о тревожной ситуации вокруг Калининграда

Западные страны открыто говорят о том, что при обострении обстановки способны заблокировать Калининградскую область. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

По его словам, положение вокруг этого российского эксклава вызывает особое беспокойство.

«Особенно в этом смысле тревожит ситуация вокруг Калининграда, которая складывается… Страны Запада, не скрывая, что в случае эскалации они могут пойти на блокировку нашего эсклава», — сказал дипломат журналистам.

ВЭФ проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке, на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Ранее Life.ru рассказывал, что реальное нападение НАТО на Калининградскую область неизбежно приведёт к риску ядерного ответа со стороны России. Такое мнение высказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его оценке, тему возможной войны с Россией на Западе раскручивают в том числе для того, чтобы подтолкнуть европейцев к росту оборонных расходов. Эксперт напомнил, что Вашингтон требует от союзников по альянсу довести военные траты до 5% ВВП, а Калининград превращают в один из ключевых элементов пугающего сценария.