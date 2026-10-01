«Будет быстрая реакция»: Патрушев предостерёг НАТО от угроз Калининграду

Россия быстро и адекватно отреагирует, если страны НАТО попытаются на практике реализовать угрозы в отношении Калининградской области. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

По его словам, Москва исходит из того, что подобные угрозы останутся только на словах.

«Если только попробуют что-то предпринять на деле — будет адекватная быстрая реакция, об этом были наши заявления неоднократно. И всё будет поставлено в совершенно другую плоскость», — подчеркнул Патрушев.