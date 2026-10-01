«Будет быстрая реакция»: Патрушев предостерёг НАТО от угроз Калининграду
Патрушев: Россия быстро ответит НАТО при угрозе Калининграду
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Россия быстро и адекватно отреагирует, если страны НАТО попытаются на практике реализовать угрозы в отношении Калининградской области. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
По его словам, Москва исходит из того, что подобные угрозы останутся только на словах.
«Если только попробуют что-то предпринять на деле — будет адекватная быстрая реакция, об этом были наши заявления неоднократно. И всё будет поставлено в совершенно другую плоскость», — подчеркнул Патрушев.
Ранее Россия предупредила НАТО о риске прямого вооружённого столкновения из-за ситуации вокруг Калининградской области. Затем Москва допустила использование всего имеющегося арсенала в случае попытки изолировать регион. Мария Захарова позднее заявила, что на учениях НАТО отрабатываются сценарии возможной блокады Калининграда и изоляции российских портов на Балтике. Генсек альянса Марк Рютте подтвердил получение российского предупреждения, заявив при этом, что НАТО считает себя оборонительным союзом. Сегодня Дмитрий Песков напомнил, что Калининградская область является неотъемлемой частью РФ и Россия будет обеспечивать её безопасность.
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