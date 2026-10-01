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Регион
Опубликовано 1 октября, 12:33

Песков: Россия будет обеспечивать безопасность Калининградской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Makar Mosin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Makar Mosin

Калининградская область является неотъемлемой частью России, и Москва будет обеспечивать её безопасность в соответствии с российским законодательством. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Калининград — неотъемлемая часть РФ. Это наш очень важный, самый западный регион РФ. И речь о том, что РФ в соответствии со своим законодательством будет обеспечивать безопасность», — сказал представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос о заявлениях генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Накануне тот призвал страны Балтии сохранять спокойствие и продолжать поддержку Украины, одновременно подчеркнув, что НАТО считает себя оборонительным альянсом. Рютте также заявил, что не видит непосредственной угрозы территории стран блока со стороны России.

Самолёт-разведчик НАТО третий день дежурит у границ Калининградской области
Самолёт-разведчик НАТО третий день дежурит у границ Калининградской области

Ранее Life.ru писал, что Рютте подтвердил получение НАТО российского предупреждения по Калининграду. Москва заявляла о готовности защищать регион всеми предусмотренными средствами в случае попытки его изоляции. Ещё до этого Россия предупредила Североатлантический альянс о риске прямого столкновения, если в отношении Калининградской области будут предприняты подобные действия.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Юнашев
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