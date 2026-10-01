Калининградская область является неотъемлемой частью России, и Москва будет обеспечивать её безопасность в соответствии с российским законодательством. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Калининград — неотъемлемая часть РФ. Это наш очень важный, самый западный регион РФ. И речь о том, что РФ в соответствии со своим законодательством будет обеспечивать безопасность», — сказал представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос о заявлениях генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Накануне тот призвал страны Балтии сохранять спокойствие и продолжать поддержку Украины, одновременно подчеркнув, что НАТО считает себя оборонительным альянсом. Рютте также заявил, что не видит непосредственной угрозы территории стран блока со стороны России.

Ранее Life.ru писал, что Рютте подтвердил получение НАТО российского предупреждения по Калининграду. Москва заявляла о готовности защищать регион всеми предусмотренными средствами в случае попытки его изоляции. Ещё до этого Россия предупредила Североатлантический альянс о риске прямого столкновения, если в отношении Калининградской области будут предприняты подобные действия.