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Опубликовано 23 сентября, 12:51

Самолёт-разведчик НАТО третий день дежурит у границ Калининградской области

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Разведывательный самолёт Saab 340B ISR третий день подряд выполняет полёты вблизи Калининградской области. Об этом свидетельствуют открытые данные о воздушном движении.

23 сентября борт НАТО вылетел примерно в 10:56 мск с авиабазы восточнее польского Мальборка. После этого он прошёл через воздушное пространство Польши и Литвы вдоль сухопутной границы российского региона. Затем самолёт сосредоточился на небольшом участке у морской границы Калининградской области. По состоянию на 13:29 мск он находился над Балтийским морем и двигался на северо-запад.

Аналогичный полёт фиксировался и 22 сентября. Тогда Saab 340B ISR также вылетел из Польши и несколько часов находился в районе южных и морских рубежей Калининградской области.

21 сентября похожий борт прошёл вдоль границ сразу нескольких российских регионов — Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, а также рядом с Белоруссией. Маршрут пролегал через Литву, Латвию и Эстонию.

У границ России исчез с радаров американский самолёт-разведчик
У границ России исчез с радаров американский самолёт-разведчик

Ранее Life.ru писал, что разведывательный самолёт Beechcraft B300 King Air 350ER ВВС Франции также выполнял полёт вокруг Калининградской области. Борт вылетел с польского аэродрома Крулево примерно в 75 километрах от российской границы. Затем он направился на восток и обогнул регион. Подобные разведывательные вылеты авиации стран НАТО в районе Калининградской области в сентябре фиксировались неоднократно.

Больше новостей о военной авиации и активности НАТО — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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