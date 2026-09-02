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Опубликовано 2 сентября, 17:23

У границ России исчез с радаров американский самолёт-разведчик

Разведывательный самолёт США пропал с радаров над Баренцевым морем

Boeing RC-135V Rivet Joint. Обложка © Wikipedia

Boeing RC-135V Rivet Joint. Обложка © Wikipedia

Американский самолёт радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint пропал с радаров во время полёта над Баренцевым морем. Об этом свидетельствуют данные сервисов отслеживания, изученные РИА «Новости».

Самолёт ВВС США вылетел с британской авиабазы Милденхолл около 12:30 мск и направился на север. После пролёта у берегов Норвегии он оказался в акватории Баренцева моря примерно в 15:50 мск.

Почти час борт выполнял патрулирование, после чего начал движение на запад. В 16:40 самолёт исчез с радаров примерно в 400 километрах от российской границы.

Предположительно, причиной исчезновения с сервисов отслеживания могло стать отключение трекеров геолокации. Информация о конечном пункте назначения воздушного судна в открытых системах не указывалась.

Boeing RC-135W Rivet Joint используется ВВС США для ведения радиоэлектронной разведки и сбора информации о работе различных систем связи и управления.

Самолёт-разведчик НАТО больше восьми часов кружил над Чёрным морем
Самолёт-разведчик НАТО больше восьми часов кружил над Чёрным морем

Ранее сегодня сообщалось, что самолёт-разведчик НАТО Bombardier Artemis II второй день подряд выполняет полёты в районе Балтийского моря возле Калининградской области. Известно, что борт прибыл с аэродрома в румынской Констанце, где базируется на постоянной основе.

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Наталья Демьянова
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