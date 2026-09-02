У границ России исчез с радаров американский самолёт-разведчик

Американский самолёт радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint пропал с радаров во время полёта над Баренцевым морем. Об этом свидетельствуют данные сервисов отслеживания, изученные РИА «Новости».

Самолёт ВВС США вылетел с британской авиабазы Милденхолл около 12:30 мск и направился на север. После пролёта у берегов Норвегии он оказался в акватории Баренцева моря примерно в 15:50 мск.

Почти час борт выполнял патрулирование, после чего начал движение на запад. В 16:40 самолёт исчез с радаров примерно в 400 километрах от российской границы.

Предположительно, причиной исчезновения с сервисов отслеживания могло стать отключение трекеров геолокации. Информация о конечном пункте назначения воздушного судна в открытых системах не указывалась.

Boeing RC-135W Rivet Joint используется ВВС США для ведения радиоэлектронной разведки и сбора информации о работе различных систем связи и управления.

Ранее сегодня сообщалось, что самолёт-разведчик НАТО Bombardier Artemis II второй день подряд выполняет полёты в районе Балтийского моря возле Калининградской области. Известно, что борт прибыл с аэродрома в румынской Констанце, где базируется на постоянной основе.