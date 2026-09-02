Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 10:52

НАТО второй день подряд отправляет самолёт-разведчик к Калининграду

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самолёт-разведчик НАТО Bombardier Artemis II второй день подряд выполняет полёты в районе Балтийского моря возле Калининградской области. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах ЕС.

По данным собеседника агентства, воздушное судно выполняет маршрут вокруг российского региона, используя воздушное пространство Польши и Литвы, а также зоны над нейтральными водами Балтики.

Самолёт прибыл с аэродрома в румынской Констанце, где базируется на постоянной основе. Во время полёта он находился на высоте около 11 километров и использовал установленные для гражданской авиации воздушные коридоры. Накануне этот же самолёт курсировал над Литвой, Латвией и Эстонией, разворачиваясь в районе побережья Финского залива. Борт не подходил к границам России и Белоруссии.

Bombardier Artemis II относится к самолётам радиоэлектронной разведки и наблюдения. Подобные аппараты используются для сбора информации и мониторинга обстановки в приграничных районах.

Самолёт-разведчик НАТО больше восьми часов кружил над Чёрным морем
Самолёт-разведчик НАТО больше восьми часов кружил над Чёрным морем

Подобный полёт у Калининградской области Bombardier Artemis II совершил 18 августа. Тогда самолёт также прибыл из Румынии и несколько часов курсировал в воздушном пространстве Польши и Литвы. Ещё один вылет состоялся 22 августа. В тот день разведчик летал над Латвией, Литвой и Эстонией, включая эстонское побережье Финского залива, однако к приграничным районам России и Белоруссии не приближался.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar