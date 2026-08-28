Самолёт-разведчик НАТО больше восьми часов кружил над Чёрным морем

Самолёт-разведчик Bombardier ARTEMIS II провёл около восьми с половиной часов над нейтральными водами в южной части Чёрного моря. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Борт вылетел с аэродрома в румынской Констанце около 08:40 мск. Всё последующее время он курсировал над акваторией с запада на восток и обратно. По словам собеседника агентства, самолёт держался на высоте около 12,5 километра и не использовал воздушные коридоры, предназначенные для гражданской авиации.

ARTEMIS II оснащён оборудованием для выполнения разведывательных задач, включая обработку сигналов, перехват и расшифровку данных. В июле такой борт провёл в воздухе над Чёрным морем рекордные девять часов, уточнил источник.

Причём это был не единственный разведывательный полёт в районе за последние сутки. Минувшей ночью над южной частью Чёрного моря также кружил RQ-4D Phoenix, принадлежащий НАТО. Альянс официально указывает, что такие беспилотники используются для разведки, наблюдения и сбора информации.

Дрон вылетел с базы Сигонелла на Сицилии, прошёл через воздушное пространство Болгарии и выполнял полёт на высоте более 17 километров. После нескольких кругов над нейтральными водами аппарат направился обратно.

Продолжительные полёты разведывательной авиации над Чёрным морем фиксируются не впервые. 19 августа Life.ru сообщал, что самолёт-разведчик НАТО уже восьмой час кружил над акваторией, периодически меняя привычную схему маршрута.