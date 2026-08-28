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28 августа, 15:13

Самолёт-разведчик НАТО больше восьми часов кружил над Чёрным морем

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Самолёт-разведчик Bombardier ARTEMIS II провёл около восьми с половиной часов над нейтральными водами в южной части Чёрного моря. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Борт вылетел с аэродрома в румынской Констанце около 08:40 мск. Всё последующее время он курсировал над акваторией с запада на восток и обратно. По словам собеседника агентства, самолёт держался на высоте около 12,5 километра и не использовал воздушные коридоры, предназначенные для гражданской авиации.

ARTEMIS II оснащён оборудованием для выполнения разведывательных задач, включая обработку сигналов, перехват и расшифровку данных. В июле такой борт провёл в воздухе над Чёрным морем рекордные девять часов, уточнил источник.

Причём это был не единственный разведывательный полёт в районе за последние сутки. Минувшей ночью над южной частью Чёрного моря также кружил RQ-4D Phoenix, принадлежащий НАТО. Альянс официально указывает, что такие беспилотники используются для разведки, наблюдения и сбора информации.

Дрон вылетел с базы Сигонелла на Сицилии, прошёл через воздушное пространство Болгарии и выполнял полёт на высоте более 17 километров. После нескольких кругов над нейтральными водами аппарат направился обратно.

Разведывательный БПЛА НАТО потерял связь с базой над Чёрным морем
Разведывательный БПЛА НАТО потерял связь с базой над Чёрным морем

Продолжительные полёты разведывательной авиации над Чёрным морем фиксируются не впервые. 19 августа Life.ru сообщал, что самолёт-разведчик НАТО уже восьмой час кружил над акваторией, периодически меняя привычную схему маршрута.

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Полина Никифорова
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