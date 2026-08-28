Разведывательный БПЛА НАТО потерял связь с базой над Чёрным морем

Разведывательный RQ-4D Phoenix итальянских ВВС оказался в нештатной ситуации во время полёта над Чёрным морем. Беспилотник с позывным MAGMA 10 передал код 7600, свидетельствующий о потере двусторонней радиосвязи с наземной станцией. Об этом пишет SHOT.

Полёт RQ-4D Phoenix. Фото © Flightradar24

После этого аппарат некоторое время оставался над нейтральными водами и выполнял круговые манёвры. Незадолго до появления в этом районе его транспондер зафиксировали над Болгарией. Предположительно, Phoenix поднялся в воздух с военно-морской авиабазы НАТО на Сицилии.

По актуальным данным, RQ-4D Phoenix сейчас возвращается в сторону базы. Беспилотник находится на высоте около 56 тысяч футов, его скорость составляет примерно 331 узел.

Ранее беспилотный летательный аппарат Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 выполнял полёт над нейтральными водами Чёрного моря. Аппарат с регистрацией MM-AV-SA0014 находился на высоте около 59,1 тыс. футов (примерно 18 км) и двигался восточным курсом со скоростью около 333 узлов. RQ-4D Phoenix относится к разведывательным беспилотникам НАТО программы Alliance Ground Surveillance и предназначен для ведения наблюдения и сбора информации на больших высотах.