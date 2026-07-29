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28 июля, 21:19

Разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix замечен над Чёрным морем

Обложка © Wikipedia / U.S. Air Force

Обложка © Wikipedia / U.S. Air Force

Разведывательный беспилотный летательный аппарат Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 выполняет полёт над нейтральными водами Чёрного моря. Данные о движении борта появились в сервисе Flightradar24.

A10 выполняет полёт над нейтральными водами Чёрного моря. Фото © Flightradar24

A10 выполняет полёт над нейтральными водами Чёрного моря. Фото © Flightradar24

Согласно сервису, аппарат с регистрацией MM-AV-SA0014 находится на высоте около 59,1 тыс. футов (примерно 18 км) и движется восточным курсом со скоростью около 333 узлов. В момент отслеживания координаты беспилотника составляли 42,6162 северной широты и 33,11501 восточной долготы. Источником данных указана наземная система MLAT.

RQ-4D Phoenix относится к разведывательным беспилотникам НАТО программы Alliance Ground Surveillance и предназначен для ведения наблюдения и сбора информации на больших высотах.

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Ранее у границ Калининградской области был замечен разведывательный борт НАТО Bombardier Artemis II. Самолёт, поднявшийся в воздух в Румынии, неоднократно пролетел вдоль периметра региона. Полёт проходил на высоте 11 километров в воздушном пространстве Польши и Литвы, при этом борт использовал стандартные гражданские авиакоридоры и не приближался к нейтральным водам Балтики.

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Тимур Хингеев
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