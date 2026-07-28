Разведывательный борт НАТО Bombardier Artemis II был замечен вблизи границ Калининградской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах ЕС, самолёт, поднявшийся в воздух в Румынии, неоднократно пролетел вдоль периметра региона.

Полёт проходит на высоте 11 километров в воздушном пространстве Польши и Литвы, при этом борт использует стандартные гражданские авиакоридоры и не приближается к нейтральным водам Балтики.

Собеседник агентства отметил, что накануне самолёт-разведчик Bombardier Artemis II установил своеобразный рекорд, проведя более шести часов в небе над нейтральными водами южной части Чёрного моря. Говоря о действиях авиации НАТО у границ Калининградской области, источник уточнил, что обычно борт совершает полный облёт региона, как это было 23 июля. При этом он добавил, что полёты исключительно вдоль сухопутных рубежей случаются крайне редко, хотя подобные эпизоды фиксировались в течение последних двух месяцев.

Недавно американский самолёт-разведчик Artemis II вновь кружил около Калининграда со стороны Литвы и Польши. Это переоборудованный бизнес-джет для радиолокационной разведки, который вылетел из Румынии.