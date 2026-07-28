Полёты ниже 20 км ограничены: Финляндия закрыла часть неба над заливом

Финские авиадиспетчеры временно ограничили полеты над восточной частью Финского залива. Мера введена в пределах зоны их ответственности.

«В подконтрольном диспетчерам Финляндии районе над восточной частью Финского залива временно ограничены полеты на высоте ниже 20 км», — уточнил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Предварительно, особый режим действует до 10:00 мск. Причины такого решения собеседник не назвал.

Ранее Bombardier Artemis II провёл разведывательную миссию вдоль границ Калининградской области со стороны Литвы и Польши. Борт вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану», проследовал до северной части Польши, после чего приступил к барражированию над Литвой, Польшей и акваторией Балтийского моря в непосредственной близости от российского эксклава.