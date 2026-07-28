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28 июля, 05:52

Полёты ниже 20 км ограничены: Финляндия закрыла часть неба над заливом

Финляндия 28 июля временно ограничила воздушное движение над заливом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Финские авиадиспетчеры временно ограничили полеты над восточной частью Финского залива. Мера введена в пределах зоны их ответственности.

«В подконтрольном диспетчерам Финляндии районе над восточной частью Финского залива временно ограничены полеты на высоте ниже 20 км», — уточнил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Предварительно, особый режим действует до 10:00 мск. Причины такого решения собеседник не назвал.

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Оксана Попова
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