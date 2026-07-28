Полёты ниже 20 км ограничены: Финляндия закрыла часть неба над заливом
Финляндия 28 июля временно ограничила воздушное движение над заливом
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Финские авиадиспетчеры временно ограничили полеты над восточной частью Финского залива. Мера введена в пределах зоны их ответственности.
«В подконтрольном диспетчерам Финляндии районе над восточной частью Финского залива временно ограничены полеты на высоте ниже 20 км», — уточнил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.
Предварительно, особый режим действует до 10:00 мск. Причины такого решения собеседник не назвал.
Ранее Bombardier Artemis II провёл разведывательную миссию вдоль границ Калининградской области со стороны Литвы и Польши. Борт вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану», проследовал до северной части Польши, после чего приступил к барражированию над Литвой, Польшей и акваторией Балтийского моря в непосредственной близости от российского эксклава.
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