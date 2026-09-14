Вылетевший из Польши самолёт Beech King заметили у Калининградской области

Разведывательный самолёт Beechcraft B300 King Air 350ER VADOR ВВС Франции начал патрулировать территорию вокруг Калининградской области после вылета из Польши. Данные о полёте опубликовал польский авиационный проект Polish Military Radar.

По его информации, борт с номером F-RACG/1018 прибыл в Польшу накануне. Самолёт поднялся с аэродрома Крулево, расположенного примерно в 75 километрах от российской границы. Затем он направился на восток и обогнул Калининградскую область.

Над Балтийским морем воздушное судно развернулось на 180 градусов и полетело обратно по прежнему маршруту. Одновременно рядом с российским регионом, в воздушном пространстве Литвы, находился самолёт Военно-воздушных сил Германии. Тип этого борта не уточняется.

Москва неоднократно обращала внимание на усиление активности НАТО возле западных рубежей России. В альянсе подобные действия объясняют необходимостью «сдерживания российской агрессии».

Ранее Life.ru сообщал, что НАТО два дня подряд направляло самолёт-разведчик к Калининградской области. Bombardier Artemis II летал над Польшей, Литвой и нейтральными водами Балтийского моря.