10 марта, 12:58

Самолёты США и Швеции ведут разведку у Калининградской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

У российского эксклава зафиксирована активность иностранных военных самолётов. Аппараты вели разведку вблизи Калининградской области. Американский Bombardier Challenger 650 Artemis вылетел с румынской авиабазы, о чём свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Самолёт-разведчик облетал регион через воздушное пространство Польши, Литвы и акваторию Балтики. Шведский Gulfstream S102B Korpen поднялся с авиабазы Мальмен и патрулировал, в том числе, южную границу Литвы. Оба борта относятся к классу разведывательной авиации.

Ранее Flightradar уже фиксировал американский самолёт-разведчик Bombardier Challenger 650 (ARTEMIS II), принадлежащий компании Leidos, который кружил у рубежей Калининградской области. Одновременно британский разведчик RC-135W Rivet Joint совершал полёты вдоль границы РФ западнее Мурманска.

