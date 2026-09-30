«Мы получили это письмо»: Рютте подтвердил предупреждение России по Калининграду

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что Североатлантический альянс получил от России письменное предупреждение о возможных последствиях попытки изоляции Калининградской области. Российская сторона заявила о готовности использовать для защиты своей территории весь имеющийся арсенал, включая ядерное оружие. Об этом сообщает Reuters.

«Я не могу разглашать содержание, но да, мы получили это письмо», — заявил Рютте на военно-космической конференции в Брюсселе.

По данным Reuters, в направленном НАТО документе Москва предупредила, что попытка установить воздушную или морскую блокаду Калининградской области может привести к прямому вооружённому конфликту. Российская сторона также заявила о возможности применения ядерного оружия в случае возникновения соответствующей угрозы региону.

НАТО направило Москве ответ. В альянсе заявили, что его учения и другая деятельность не представляют угрозы для территории России. Рютте подчеркнул, что НАТО считает себя оборонительным союзом, и призвал российскую сторону прекратить ядерные угрозы. При этом генсек заявил, что альянс не видит непосредственной угрозы нападения России на территорию стран НАТО.

Сам факт обмена посланиями между Москвой и НАТО ранее уже подтверждала представитель альянса Эллисон Харт. Она сообщала, что НАТО получило предупреждение России и направило на него ответ.

Заявления последовали после серии предупреждений российских дипломатических представительств в Европе. Посольства РФ в Ирландии, Великобритании и Бельгии в последние дни комментировали обсуждения возможной изоляции Калининградской области и предупреждали о последствиях такого сценария.

В Кремле 30 сентября также прокомментировали ситуацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что из Польши и других европейских стран ранее звучали заявления, затрагивающие Калининград, поэтому российские дипломаты напоминают европейским политикам об установочных документах РФ в сфере безопасности и ядерного сдерживания.

«Совершенно естественно, что наши дипломаты пытаются напомнить горячим головам в Европе наши установочные документы на этот счёт», — сказал представитель Кремля.