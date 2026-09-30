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Регион
Опубликовано 30 сентября, 04:30

В НАТО заявили, что не считают свои действия угрозой для России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

НАТО ответило на предупреждение России о применении ядерного оружия в случае изоляции Калининградской области. В альянсе заявили, что считают себя оборонительным объединением и не рассматривают свои действия как угрозу для РФ. Об этом журналистам сообщила представитель блока Эллисон Харт.

«Я могу подтвердить, что Россия направила нам предупреждение, и мы направили ответ», — сказала Харт.

По её словам, в ответе НАТО вновь указало на оборонительный характер альянса. В документе также говорится, что действия и учения организации не создают угрозы для какой-либо части России. При этом НАТО намерено продолжать военную поддержку Украины и защищать территорию стран альянса.

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Ранее посольство России в Ирландии заявило, что Москва готова использовать весь имеющийся арсенал вооружений, включая ядерное оружие, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной территории России. Российские дипломаты назвали такой сценарий опасным и предупредили о риске прямого вооружённого конфликта.

Поводом для обмена заявлениями стали действия НАТО в Балтийском регионе и связанные с Калининградской областью военные сценарии. Российская сторона заявила, что они повышают риск прямого столкновения.

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Лия Мурадьян
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