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Регион
Опубликовано 29 сентября, 14:01

Медведев назвал угрозу новой мировой войны самой высокой с 1945 года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Европейские политики своими необдуманными и агрессивными решениями способны толкнуть мир в новый военный конфликт, опасность подобного развития событий сейчас очень высока. Об этом сказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Вероятность ввергнуть в мир в новый конфликт сейчас самая высокая с 1945 года», — написал он в своём телеграм-канале, говоря о дикой русофобии в странах ЕС.

Аналитик Хелали: Политики ЕС используют русофобию для сохранения власти
Аналитик Хелали: Политики ЕС используют русофобию для сохранения власти

Ранее итальянский аналитик Винченцо Коста сообщил, что Евросоюз может попытаться спровоцировать прямой конфликт с Россией, чтобы получить доступ к её ресурсам и вывести экономику из тупика.

Главные решения европейских лидеров и политические события за рубежом — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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