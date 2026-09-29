Европейские политики своими необдуманными и агрессивными решениями способны толкнуть мир в новый военный конфликт, опасность подобного развития событий сейчас очень высока. Об этом сказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Вероятность ввергнуть в мир в новый конфликт сейчас самая высокая с 1945 года», — написал он в своём телеграм-канале, говоря о дикой русофобии в странах ЕС.

Ранее итальянский аналитик Винченцо Коста сообщил, что Евросоюз может попытаться спровоцировать прямой конфликт с Россией, чтобы получить доступ к её ресурсам и вывести экономику из тупика.