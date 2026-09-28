Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 сентября, 00:32

Аналитик Хелали: Политики ЕС используют русофобию для сохранения власти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Европейские политики используют страх перед Россией для сохранения собственной власти и оправдания перевооружения, считает американский геополитический аналитик Крис Хелали. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала.

По словам эксперта, Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен и другие представители европейского руководства рисуют перед жителями ЕС сценарий российского нападения на страны континента.

«Используют ориенталистскую, варварскую фантазию о том, что русские якобы придут, захватят все европейские столицы, а вы потеряете своих матерей, дочерей и сестёр. Это чистая фантазия», — заявил Хелали.

Аналитик отметил, что Москва, напротив, неоднократно заявляла о желании иметь хорошие отношения с западными странами. При этом политику Брюсселя в отношении России он назвал последовательно враждебной.

«Собственная власть европейской элиты держится на русофобии, на нагнетании страха и, добавлю, на перевооружении и ремилитаризации европейского военного блока в целом», — считает эксперт.

«Путин их разочаровал»: Ульянов высказался о европейских «разжигателях войн»
«Путин их разочаровал»: Ульянов высказался о европейских «разжигателях войн»

Напомним, 25 сентября президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой. По его словам, у Москвы нет ни соответствующих планов, ни оснований для подобного конфликта.

Главные решения европейских лидеров и политические события за рубежом — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ЕС
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar