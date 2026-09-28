Европейские политики используют страх перед Россией для сохранения собственной власти и оправдания перевооружения, считает американский геополитический аналитик Крис Хелали. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала.

По словам эксперта, Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен и другие представители европейского руководства рисуют перед жителями ЕС сценарий российского нападения на страны континента.

«Используют ориенталистскую, варварскую фантазию о том, что русские якобы придут, захватят все европейские столицы, а вы потеряете своих матерей, дочерей и сестёр. Это чистая фантазия», — заявил Хелали.

Аналитик отметил, что Москва, напротив, неоднократно заявляла о желании иметь хорошие отношения с западными странами. При этом политику Брюсселя в отношении России он назвал последовательно враждебной.

«Собственная власть европейской элиты держится на русофобии, на нагнетании страха и, добавлю, на перевооружении и ремилитаризации европейского военного блока в целом», — считает эксперт.

Напомним, 25 сентября президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой. По его словам, у Москвы нет ни соответствующих планов, ни оснований для подобного конфликта.