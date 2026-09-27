«Путин их разочаровал»: Ульянов высказался о европейских «разжигателях войн»

Слова президента РФ Владимира Путина об отсутствии планов нападать на ЕС, по-видимому, разочаровали «европейских разжигателей войн». Об этом постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в соцсети X.

«Президент В. Путин, по-видимому, разочаровал европейских разжигателей войн, когда недавно заявил, что у России нет ни планов, ни веских причин нападать на Европу. Оппоненты не смогли привести ни одного убедительного аргумента, который позволил бы оспорить это заявление», — отметил постпред.

Так Ульянов прокомментировал недавние слова российского лидера о возможности военного конфликта с европейскими странами.

25 сентября Путин заявил журналистам в Санкт-Петербурге, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой. По его словам, у Москвы нет ни соответствующих планов, ни оснований для подобного конфликта.

Российский президент также назвал заявления о якобы готовящемся нападении России на европейские страны «полным бредом». По его мнению, подобные утверждения используются для обоснования дальнейшей поддержки Украины.