Россия не собирается нападать на европейские страны, но даст ответ, если нападение последует с их стороны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Отвечая на вопросы журналистов, министр напомнил о высказываниях Владимира Путина и подчеркнул, что речь идёт именно о случае нападения на Россию.

«Вот в этом случае, если они на нас нападут, потому что мы не собираемся, как сказал президент, за нами не станет. А ещё один раз он сказал, что это будет совсем другая война, и она будет короткой», — сказал Лавров.

В декабре 2025 года Путин заявил, что Россия не намерена воевать с Европой, но готова к такому развитию событий, если европейские страны сами начнут войну. Президент тогда предупредил, что в этом случае ситуация может измениться настолько быстро, что Москве «не с кем будет договариваться».

К теме вернулись и накануне пресс-конференции Лаврова. 25 сентября Путин вновь заявил, что Россия не готовится к боевым действиям против Европы. По его оценке, заявления о якобы готовящемся российском нападении используются для обоснования политики европейских властей.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин заявил об отсутствии у России угроз и намерений нападать на европейские государства. Президент также предупредил, что возможная отправка европейских войск на Украину будет означать прямой конфликт с РФ. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об отсутствии у России причин для конфликта с Европой и напомнил о готовности Москвы к экономическому сотрудничеству. Он добавил, что европейские власти используют риторику о «российской угрозе», чтобы оправдывать крупные расходы на поддержку Украины.