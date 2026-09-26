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Регион
Опубликовано 26 сентября, 17:59

«Это будет совсем другая война»: Лавров напомнил слова Путина о возможном конфликте с Европой

Глава МИД РФ Лавров напомнил о словах Путина на случай нападения Европы

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Россия не собирается нападать на европейские страны, но даст ответ, если нападение последует с их стороны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Отвечая на вопросы журналистов, министр напомнил о высказываниях Владимира Путина и подчеркнул, что речь идёт именно о случае нападения на Россию.

«Вот в этом случае, если они на нас нападут, потому что мы не собираемся, как сказал президент, за нами не станет. А ещё один раз он сказал, что это будет совсем другая война, и она будет короткой», — сказал Лавров.

В декабре 2025 года Путин заявил, что Россия не намерена воевать с Европой, но готова к такому развитию событий, если европейские страны сами начнут войну. Президент тогда предупредил, что в этом случае ситуация может измениться настолько быстро, что Москве «не с кем будет договариваться».

К теме вернулись и накануне пресс-конференции Лаврова. 25 сентября Путин вновь заявил, что Россия не готовится к боевым действиям против Европы. По его оценке, заявления о якобы готовящемся российском нападении используются для обоснования политики европейских властей.

Лавров заявил о подготовке Европы к возможной войне с Россией
Лавров заявил о подготовке Европы к возможной войне с Россией

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин заявил об отсутствии у России угроз и намерений нападать на европейские государства. Президент также предупредил, что возможная отправка европейских войск на Украину будет означать прямой конфликт с РФ. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об отсутствии у России причин для конфликта с Европой и напомнил о готовности Москвы к экономическому сотрудничеству. Он добавил, что европейские власти используют риторику о «российской угрозе», чтобы оправдывать крупные расходы на поддержку Украины.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Никита Никонов
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