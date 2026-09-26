Лавров заявил о подготовке Европы к возможной войне с Россией

Европейские страны ведут подготовку к возможному военному противостоянию с Россией. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам министра, именно европейская сторона всё чаще говорит о необходимости быть готовой к потенциальному конфликту с Москвой. В качестве ориентира в подобных заявлениях, отметил он, называется 2030 год.

«Именно Европа готовится к войне с нами. Они каждый день подтверждают, что максимум к 2030 году европейцы должны быть готовы к войне», — подчеркнул Лавров.

Пресс-конференция российского министра проходит в Нью-Йорке после завершения его программы на неделе высокого уровня Генассамблеи. До этого Лавров выступил на общеполитической дискуссии и провёл серию двусторонних переговоров.

Накануне Владимир Путин назвал заявления Запада об угрозе войны с Россией провокацией. Президент подчеркнул, что Москва не готовится к вооружённому конфликту с европейскими государствами и не видит оснований для подобного противостояния.