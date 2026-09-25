Путин: Заявления Запада об угрозе войны с Россией являются провокацией
Обложка © ТАСС / Dmitri Lovetsky / АР
Заявления западных стран о необходимости готовиться к возможной войне с Россией являются целенаправленным нагнетанием ситуации и провокацией. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.
«Со стороны европейских стран это, безусловно, целенаправленное раздувание ситуации и провокация. Многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией», — сказал президент.
Путин подчеркнул, что у Москвы нет планов вступать в вооружённый конфликт с европейскими государствами.
«Я хочу ещё раз подчеркнуть: мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой», — заявил глава государства.
Ранее Путин, комментируя заявления о возможном военном столкновении России и европейских стран, также говорил, что Москва не готовится к подобному конфликту. По его словам, разговоры о российской угрозе используются в Европе для обоснования подготовки к боевым действиям.