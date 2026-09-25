Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября, 19:27

«Потуже затянуть пояса»: Посольство РФ высмеяло прогноз бельгийского генерала о «нападении» России

Посольство РФ высмеяло прогноз бельгийского генерала о «нападении» России

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Посольство России в Бельгии высмеяло прогноз начальника Генштаба королевства Фредерика Вансины о возможном «ограниченном нападении» РФ на одну из стран Прибалтики. Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии.

В посольстве напомнили, что ещё в апреле Вансина говорил о возможном конфликте с Россией к 2030 году. Теперь генерал со ссылкой на оценки чешской разведки допустил, что одна из прибалтийских стран может столкнуться с «ограниченным нападением» уже в ближайшей перспективе.

«Вывод сделал незамысловатый, порекомендовав подданным королевства потуже затянуть пояса и ускоренными темпами перевооружать страну. О серьёзности подобных оценок говорить не приходится», — заявили в посольстве РФ.

Российские дипломаты считают подобные заявления частью кампании по запугиванию жителей Бельгии «российской угрозой». По оценке дипмиссии, такие прогнозы используются для обоснования увеличения военных расходов страны.

«Цирк уехал, а клоуны остались»: Путин ответил на вопрос Юнашева о «воинственной» Эстонии
«Цирк уехал, а клоуны остались»: Путин ответил на вопрос Юнашева о «воинственной» Эстонии

Ранее президент России Владимир Путин назвал заявления европейских стран о необходимости готовиться к возможной войне с РФ целенаправленным нагнетанием ситуации и провокацией. Он подчеркнул, что Москва не готовится к боевым действиям с Европой и не имеет для этого ни планов, ни оснований.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Бельгия
  • Прибалтика
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar