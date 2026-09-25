«Потуже затянуть пояса»: Посольство РФ высмеяло прогноз бельгийского генерала о «нападении» России

Посольство России в Бельгии высмеяло прогноз начальника Генштаба королевства Фредерика Вансины о возможном «ограниченном нападении» РФ на одну из стран Прибалтики. Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии.

В посольстве напомнили, что ещё в апреле Вансина говорил о возможном конфликте с Россией к 2030 году. Теперь генерал со ссылкой на оценки чешской разведки допустил, что одна из прибалтийских стран может столкнуться с «ограниченным нападением» уже в ближайшей перспективе.

«Вывод сделал незамысловатый, порекомендовав подданным королевства потуже затянуть пояса и ускоренными темпами перевооружать страну. О серьёзности подобных оценок говорить не приходится», — заявили в посольстве РФ.

Российские дипломаты считают подобные заявления частью кампании по запугиванию жителей Бельгии «российской угрозой». По оценке дипмиссии, такие прогнозы используются для обоснования увеличения военных расходов страны.

Ранее президент России Владимир Путин назвал заявления европейских стран о необходимости готовиться к возможной войне с РФ целенаправленным нагнетанием ситуации и провокацией. Он подчеркнул, что Москва не готовится к боевым действиям с Европой и не имеет для этого ни планов, ни оснований.