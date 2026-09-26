Лавров: Элиты ряда стран ЕС поражены вирусом расового превосходства

Руководство ряда государств Евросоюза придерживается идей расового превосходства и допускает распространение нацистской идеологии. Такое мнение глава МИД РФ Сергей Лавров высказал 26 сентября с трибуны 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам российского министра, об этом, в частности, свидетельствуют публичные заявления представителей европейских стран. Он также обвинил их в распространении русофобских и экстремистских взглядов.

Отдельно Лавров затронул отношение Евросоюза к действиям украинских властей. По его словам, европейские политики закрывают глаза на чествование в Киеве людей, которых российская сторона считает военными преступниками и коллаборационистами времён Второй мировой войны.

Министр подчеркнул, что среди жертв тех, о ком идёт речь, были русские, евреи, белорусы, украинцы и представители других национальностей. Заявление прозвучало в рамках большой речи Лаврова, посвящённой международной безопасности и нынешним отношениям России с западными странами.

В том же выступлении Лавров заявил о попытках европейских стран сорвать перспективы мирных переговоров по украинскому конфликту. По его словам, в Европе предпринимают действия, препятствующие дипломатическому урегулированию.