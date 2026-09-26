Лавров заявил об угрозе для мира из-за действий западных стран

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия западных стран создают угрозу для безопасности и благополучия людей по всему миру. Об этом министр сообщил во время выступления на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Лаврова, западные государства стремятся сохранить свои привилегии и навязывать другим странам собственные правила. Он обвинил их в использовании силовых методов и непредсказуемой политике. Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что западное меньшинство, доминировавшее пять столетий за счёт чужих ресурсов, не оставляет попыток сохранить привилегии и навязать всем свои правила.

«Запад всё чаще прибегает к грубой силе, действует непредсказуемо и авантюрно, ставит под угрозу жизнь и благополучие миллионов, если не миллиардов, жителей нашей общей планеты», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Выступление Лаврова прошло в рамках общеполитических прений на 81-й сессии Генассамблеи ООН. Министр представил позицию Москвы по вопросам международной безопасности и глобального устройства.

Также Лавров заявил о попытках Европы сорвать перспективы мирных переговоров. При этом европейцы понимают тщетность своих действий, указал глава МИД РФ.