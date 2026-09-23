Евросоюз может попытаться спровоцировать прямой конфликт с Россией, чтобы получить доступ к её ресурсам и вывести экономику из тупика, считает итальянский философ Винченцо Коста. Такое мнение профессор Университета Vita-Salute San Raffaele изложил в авторской колонке для L’AntiDiplomatico.

«Без доступа к российским ресурсам она очень быстро погибнет. Для ЕС война необходима, и он должен искать её любой ценой», — написал Коста.

По его оценке, санкционная политика не привела к ожидаемому ослаблению России. Москва переориентирует инвестиции и торговые связи на Восток, тогда как Европа сталкивается с дорогими энергоносителями и потерей конкурентоспособности.

Автор полагает, что ЕС изолировал от мировых рынков не Россию, а самого себя. Продолжение противостояния он связывает со стремлением западных стран получить российские энергетические ресурсы, контролировать торговые пути и усилить давление на Китай. В подтверждение своей позиции Коста указал на перемещение немецких военных подразделений и подготовку госпиталей к возможному приёму раненых.

Ранее директор Департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников сообщил, что Москва учитывает планы западных стран включить Украину в новую систему коллективной обороны Европы при выработке внешнеполитического курса.