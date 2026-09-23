В МИД раскрыли, как планы включить Украину в оборону Европы повлияют на курс России

Москва учитывает планы западных стран включить Украину в новую систему коллективной обороны Европы при выработке внешнеполитического курса. Об этом заявил РИА «Новости» директор Департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

По оценке дипломата, европейские лидеры используют разговоры о «российской угрозе», чтобы обосновать создание нового оборонного механизма. Масленников считает, что такая система будет направлена прежде всего против России.

«Призывы включить в неё Украину также свидетельствуют о её антироссийском фундаменте. Всё это учитывается при разработке нашего дальнейшего внешнеполитического курса на западном направлении», — сказал представитель МИД.