В МИД раскрыли, как планы включить Украину в оборону Европы повлияют на курс России
МИД: Москва учитывает планы ЕС включить Украину в новую систему безопасности
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Москва учитывает планы западных стран включить Украину в новую систему коллективной обороны Европы при выработке внешнеполитического курса. Об этом заявил РИА «Новости» директор Департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
По оценке дипломата, европейские лидеры используют разговоры о «российской угрозе», чтобы обосновать создание нового оборонного механизма. Масленников считает, что такая система будет направлена прежде всего против России.
«Призывы включить в неё Украину также свидетельствуют о её антироссийском фундаменте. Всё это учитывается при разработке нашего дальнейшего внешнеполитического курса на западном направлении», — сказал представитель МИД.
Ранее Life.ru рассказывал подробнее о предложении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен создать новый механизм безопасности ЕС. Детальная структура будущего органа пока не представлена.
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