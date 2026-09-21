«Орешники посыплются нам на головы»: На Западе предупредили о последствиях эскалации с Россией

Европейские политики рискуют сами приблизить прямое военное столкновение с Россией своими заявлениями и решениями. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.

Он считает, что в случае дальнейшей эскалации конфликт уже не ограничится далёкой линией фронта, а затронет непосредственно европейские страны.

«Это не просто самоубийственная миссия для наших солдат где-то на далёком поле боя: война придёт в наши города, и «Орешники» посыплются нам на головы», — написал Диесен.

Профессор также заявил, что Армия РФ за последние годы стала крупнее, получила боевой опыт и новое вооружение. По его оценке, ставка на военное поражение крупнейшей ядерной державы чревата крайне тяжёлыми последствиями для самого Запада.

Диесен напомнил, что после окончания холодной войны Европа могла выстроить общую систему безопасности с Россией. Однако, по его мнению, западные элиты вместо этого вернулись к политике разделения континента.