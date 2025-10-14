Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 13:28

«Позвоните в Москву»: НАТО призывают срочно свернуть с пути к войне с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

У стран – членов НАТО ещё есть шанс предотвратить прямой вооружённый конфликт с Россией. Для этого необходимо создать единую систему безопасности на европейском континенте. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«НАТО могла бы создать общеевропейскую архитектуру безопасности и заключить мир с Россией в любой момент за последние 35 лет. Позвоните в Москву и сверните с пути к войне», — советует альянсу Дизен.

«Фаза ноль началась»: ISW представил сценарий войны между Россией и НАТО
«Фаза ноль началась»: ISW представил сценарий войны между Россией и НАТО

Ранее аналитики американского Института изучения войны пришли к выводу, что прямой конфликт России и НАТО может разгореться до 2036 года. По сценарию специалистов, после завершения боевых действий на Украине ВС РФ смогут быстро восстановить значительную часть боевого потенциала и передислоцировать силы к восточным рубежам альянса. Политолог считает, что ЕС потребуется ещё 10 лет, чтобы подготовиться к потенциальному противостоянию с Москвой.

Наталья Афонина
  • Новости
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
