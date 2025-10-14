«Позвоните в Москву»: НАТО призывают срочно свернуть с пути к войне с Россией
У стран – членов НАТО ещё есть шанс предотвратить прямой вооружённый конфликт с Россией. Для этого необходимо создать единую систему безопасности на европейском континенте. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.
«НАТО могла бы создать общеевропейскую архитектуру безопасности и заключить мир с Россией в любой момент за последние 35 лет. Позвоните в Москву и сверните с пути к войне», — советует альянсу Дизен.
Ранее аналитики американского Института изучения войны пришли к выводу, что прямой конфликт России и НАТО может разгореться до 2036 года. По сценарию специалистов, после завершения боевых действий на Украине ВС РФ смогут быстро восстановить значительную часть боевого потенциала и передислоцировать силы к восточным рубежам альянса. Политолог считает, что ЕС потребуется ещё 10 лет, чтобы подготовиться к потенциальному противостоянию с Москвой.
