«Позвоните в Москву»: НАТО призывают срочно свернуть с пути к войне с Россией

У стран – членов НАТО ещё есть шанс предотвратить прямой вооружённый конфликт с Россией. Для этого необходимо создать единую систему безопасности на европейском континенте. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«НАТО могла бы создать общеевропейскую архитектуру безопасности и заключить мир с Россией в любой момент за последние 35 лет. Позвоните в Москву и сверните с пути к войне», — советует альянсу Дизен.