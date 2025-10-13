Политолог раскрыл, когда Европа будет готова к потенциальной войне с Россией

Европейским вооружённым силам потребуется время до середины 2030-х годов, чтобы подготовиться к потенциальному противостоянию с Россией, когда будет завершена разработка и внедрение инновационных систем вооружения. Политолог, старший научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин отметил, что в обозримом будущем следует ожидать эскалации провокационных действий со стороны ЕС.

«На мой взгляд, в краткосрочной перспективе, примерно в ближайшие года три, истерия по поводу российской угрозы, дронов и воздушных шаров и прочего — это инструмент консолидации общества в самой Европе. То есть запугать, осадить несогласных, ввести вплоть до чрезвычайного положения, получить инструменты, например, для запрета оппозиционных партий. Это цель первого этапа милитаризации», — подчеркнул эксперт в беседе с «Лентой.ру».

Камкин дополнил, что, несмотря на усилия по усилению милитаристских настроений в европейском обществе, боеготовность армий стран Европы к возможному конфликту с Россией станет реальностью не ранее 2035-2036 годов. К этому времени завершатся этапы исследований и разработок, что позволит внедрить в эксплуатацию принципиально новые типы вооружений.

По прогнозам политолога, в краткосрочной перспективе наиболее вероятен рост числа провокаций, включая попытки задержания российских гражданских судов и конфискации российской собственности. Не исключены также провокации, направленные против этнических русских, проживающих в европейских государствах.

«Будет делаться всё, чтобы сделать невозможным процесс каких-то мирных переговоров между Россией и Евросоюзом», — подытожил специалист.

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны пришли к выводу, что прямой конфликт России и НАТО может начаться до 2036 года. По данным специалистов, после завершения боевых действий на Украине российская сторона сможет быстро восстановить значительную часть боевого потенциала и якобы передислоцировать силы к восточным рубежам альянса.