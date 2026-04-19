Профессор Дизен: РФ может нанести удары по Европе из-за поставок оружия Украине
Европа рискует получить ответные удары России из-за военной помощи Украине. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети X.
«Наша элита убедила своих граждан, что спорно говорить о том, что страны Европы участвуют в войне против России только потому, что они предоставляют военную поддержку и территорию для совершения ударов», — написал эксперт.
Дизен выразил обеспокоенность. По его мнению, если Европа продолжит идти по тому же пути, Россия нанесёт ответные удары. Обычно европейские государства не поставляют вооружение воюющим странам, поскольку в таком случае они сами становятся участниками боевых действий.
Ранее в США заявили, что Белый дом не станет помогать Европе, если Россия ответит на её авантюры, связанные с производством оружия для Украины. В случае удара РФ по предприятиям, выпускающим БПЛА, американский лидер Дональд Трамп скажет европейцам, что они сами виноваты.
