18 апреля, 10:29

Риттер предупредил: США бросят Европу, если Россия ответит на её авантюры

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Европейским государствам не стоит рассчитывать на помощь со стороны Вашингтона в том случае, если Москва нанесёт ответный удар по украинским предприятиям, выпускающим беспилотные летательные аппараты. Такое мнение в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Диесена озвучил Скотт Риттер, бывший американский разведчик, ныне работающий военным аналитиком.

«Штаты лучше всех знают о том, как лезть на рожон. И сейчас это делают европейцы. И если Россия им за это ответит, то вряд ли США им помогут. На самом деле мне кажется, что Трамп им скажет, что они сами в этом виноваты», — сказал он.

По словам Риттера, подобным шагом Российская Федерация, по сути, прощупает, насколько монолитным остаётся Североатлантический альянс, который, как полагает эксперт, и без того пребывает в состоянии распада.

Медведев пожелал спокойного сна «европейским партнёрам» после публикации МО РФ списка производства БПЛА для Украины
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что западным странам пора прислушаться к предупреждению Минобороны России о передаче Киеву беспилотников. Простые жители стран ЕС должны наконец понять: их собственные лидеры играют с безопасностью всего континента. По его словам, у руля во многих европейских государствах встали реваншисты, которые цинично издеваются над своими гражданами.

Вероника Бакумченко
