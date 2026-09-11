Украина приблизилась к новому удару российским ракетным комплексом «Орешник», заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, вероятность такого сценария связана с действиями ВСУ.

Парламентарий отметил, что Киев продолжает провоцировать Москву на ответные меры. Он обратил внимание на террористическими атаки украинской армии, целями которой становятся гражданские объекты и мирные жители России.

«Поэтому, я думаю, что недалёк тот час, когда украинская сторона почувствует, что такое «Орешник», — подчеркнул депутат в интервью «Ленте.ру».

Ранее в Госдуме раскрыли, почему Армия России редко применяет «Орешник». Высокая стоимость комплекса и риск масштабных разрушений ограничивают его использование в зоне СВО, отмечал Колесник.

Россия впервые применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» 21 ноября 2024 года, нанеся удар в неядерном гиперзвуковом оснащении по предприятию «Южмаш» в Днепре. Второе применение состоялось в ночь на 9 января 2026 года: Минобороны РФ сообщило об ударе «Орешником» по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу в ответ на атаку на резиденцию президента России в Новгородской области. Владимир Путин заявлял, что ракета способна развивать скорость около 10 Махов, а её серийное производство уже началось. «Орешник» может оснащаться как обычной, так и ядерной боевой частью.